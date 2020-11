Combattere il Covid in casa propria è possibile: arriva dallo Spallanzani il manuale con le regole utili

E’ “pronto il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa. Sarà distribuito in tutti i drive-in e sarà pubblicato su salutelazio.it”. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino sull’andamento di Covid-19 a Roma e nelle province.

“Si tratta di un manuale molto semplice, che fornisce indicazioni chiare su cosa fare nel caso si scopra di essere positivi a Sars-CoV-2, o in quarantena a casa. Le persone, in questi casi, sono comprensibilmente spaesate. Ma il testo illustra anche misure semplici da adottare fra le mura domestiche per ridurre i rischi di contagio”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, dopo l’annuncio di Alessio D’Amato, sul “manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa”.

Il volume sarà distribuito in tutti i drive-in e sarà pubblicato su salutelazio.it. “Spieghiamo chiaramente cosa fare se si convive con un soggetto positivo, ma illustriamo anche delle regole di igiene e direi di buonsenso per contrastare il contagio”, continua Vaia. Se dovesse scegliere tre consigli, il direttore Vaia ricorda ai cittadini che “è sempre bene cambiare abiti e scarpe rientrando a casa. Inoltre, se si condivide la casa con un familiare positivo, è opportuno aerare gli ambienti regolarmente e igienizzare più volte al giorno le superfici comuni, indossando la mascherina se non si può rispettare il distanziamento”. E ancora, “se non si hanno a disposizione bagni separati, i servizi vanno igienizzati ogni volta dopo l’uso”. Vaia raccomanda infine di lavare bene e spesso le mani, “una misura chiave che, insieme alla mascherina e al distanziamento, ci sta aiutando in questa fase di convivenza con il virus“.