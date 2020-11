Il 2020 è l’anno della pandemia! Il coronavirus è entrato con prepotenza nelle vite dell’intera popolazione mondiale, stravolgendola completamente. Piano piano impareremo a convivere col Covid, ma intanto i governi corrono ai ripari, verso nuovi lockdown, per evitare di raggiungere picci terribili e per provare a limitare la diffusione del virus.

In questo periodo sono tanti quelli che si improvvisano ‘scienziati’, ‘esperti’, ‘savaltori della patria’: tutti pensano di sapere cosa sia giusto fare in un momento così difficile, ma probabilmente se avessero la responsabilità sulle loro spalle non saprebbero che pesci pigliare.

Ma c’è un modo per ‘esercitarsi’: stanno andando infatti a ruba i giochi da tavola sulla pandemia. Non proprio sul coronavirus, più in generale su malattie letali che minacciano il mondo intero. Ecco quindi che, soprattutto adesso, in vista di nuove chiusure e lockdown ‘soft’, tutti vogliono Pandemic e Pandemic Legacy, dei giochi da tavolo nei quali bisogna proprio arginare l’avanzata di alcune malattie.

“In Pandemic- Una Nuova Sfida“, i giocatori fanno parte di una squadra antibatteriologica il cui compito è arginare l’avanzata di quattro malattie letali, trovando allo stesso tempo le loro cure. Assieme ai compagni di squadra si viaggerà per tutto il globo nel tentativo di arginare le contaminazioni e alla ricerca delle risorse necessarie per le cure. Bisognerà quindi fare gioco di squadra per riuscirci. Il tempo scorre in fretta: focolai ed epidemie accelerano la diffusione delle malattie. Riusciranno i giocatori a trovare la soluzione in tempo? Il destino dell’umanità è nelle mani dei giocatori!

Quattro malattie minacciano il mondo. Viaggiando bisognerà curare le popolazioni locali e collezonare carte Città per portare a termine la ricerca, assicurandosi di contenere il contagio: in caso di troppi focolai la partita è persa.

Bisognerà trovare la cura ad ogni malattia, solo così queste diventeranno facili da arginare e sarà possibile rimuoverle dal tabellone. Una volta trovate le quattro cure la squadra vince la partita. Sarà una lotta contro il tempo.

Esistono altri giochi da tavolo cooperativi che seguono lo stile di Pandemic:

In Pandemic Legacy Season 1 il mondo è alla soglia della catastrofe e i giocatori sono una squadra di elite. Di fronte a onde di contaminazione sempre più violenti, gli eroi dovranno respingere quattro malattie mortali per un anno completo. Ogni mese di nuovo evento interverrà e sposterà i piani più preparati. Ognuna delle vostre azioni avrà un impatto sulle parti successive. Il mondo sopravviverà alla Pandemia globale? Mutuisci le tue forze, coordina i tuoi sforzi, comunica al meglio con i tuoi partner, perché il destino dell’umanità è nelle tue mani.



Pandemic Legacy Season 2

Tre generazioni e una stagione più tardi… la stagione 2 tanto attesa di Pandemic Legacy è finalmente qui! Questa nuova avventura si svolge 71 anni dopo l’infezione originale. Il mondo è sopravvissuto, ma è in rovina. I grandi centri urbani sono collegati tra loro e mantenuti in condizione da una rete di stazioni nominate “havre”. Questi averi sono stazioni galleggianti, le quali vengono spedite tutte le risorse necessarie. Le città non danno più segno di vita. Bisogna andare sul posto, riscoprire un pianeta alla deriva. Ed è qui che i giocatori. Come novità, Pandemic Legacy stagione 2 propone una “nebbia di guerra” (vi scoprite il vassoio man mano che si creino i personaggi (ruoli e le capacità sono più fluidi). Il tuo obiettivo sarà quello di aiutare le popolazioni incontrate a sopravvivere… e scoprire una nuova Intrigue!

Pandemic Legacy Season 0

1962. Siamo all’apice della Guerra Fredda. I Sovietici hanno iniziato a lavorare ad una nuova arma: un pericoloso patogeno che potrebbe seminare distruzione su una scala senza eguali. È per questo che vi siete addestrati. È per questo che la CIA vi ha reclutati. Viaggerete per il mondo sotto copertura, stanerete i nemici e scoprirete i loro segreti. Questa sarà la missione più importante della vostra carriera. Il destino del mondo è appeso a un filo e il tempo è agli sgoccioli. Pandemic Legacy: Season 0 è un epico gioco collaborativo da 2 a 4 giocatori. I giocatori vestiranno i panni di agenti della CIA impegnati a raggiungere diversi obiettivi per fermare il pericoloso piano Sovietico. La campagna è scandita in 12 mesi, a partire da gennaio 1962. Nel corso di ogni partita, corrispondente a ciascun mese, i giocatori dovranno raggiungere diversi obiettivi per avanzare nella missione: le loro decisioni e l’esito della partita influenzeranno quelle successive. Progredendo nella campagna verranno introdotti elementi nuovi, per una esperienza di gioco avvincente.