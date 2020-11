Coronavirus, in libreria la favola “Nano Gianni e i granelli rossi”: per raccontare il virus ai bambini

E’ disponibile da oggi nelle librerie la fiaba, con tanti giochi annessi, per raccontare il coronavirus ai bambini. “Nano Gianni e i granelli rossi” di Fabio Sbattella con illustrazoni di Giada Negri a cura di Riccardo Bettiga e Gabriella Scaduto con una lettera ai genitori di Umberto Galimberti, edizione Giunti.

Le fiabe sono un facile veicolo di comunicazone col mondo interiore dei bambini e i ragazzi e per questo motivo proprio con una fiaba sarà più facile raccontare ai piccini il Covid. La fiaba di ‘Nano Gianni e i granelli rossi’ è la chiave per affrontare e leggere la realtà di un’epidemia come quella del Coronavirus che ha travolto inaspettatamente tutto il nostro mondo. Un racconto vero, dove ci siamo noi e una minaccia, ma non vedrete mai il volto attivo del Coronavirus, così come esso non è visibile nelle nostre vite. I granelli rossi sono il contesto che cambia, sono un tratto nuovo della realtà da affrontare e da superare insieme, come collettività. Una favola per stimolare la fantasia e per cogliere i messaggi che aiutano a comprendere, ma anche una vasta proposta di giochi per dare un nome alle emozioni, quelle di sempre e quelle nuove legate all’epidemia del Coronavirus. E una lettera ai genitori di Umberto Galimberti con tre suggerimenti per ‘approfittare’ di questa convivenza inusuale con i bambini a casa e per non lasciarsi sopraffare soltanto dallo spaesamento.

