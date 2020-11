Coronavirus, Gerry Scotti è tornato a casa! Sui social la prima foto post ricovero

Gerry Scotti è finalmente tornato a casa. Dopo il ricovero in ospedale per le conseguenze dovute alla positività al coronavirus, il famoso e amatissimo conduttore italiano è potuto tornare a casa. Le condizioni di Scotti, nonostante le voci della settimana scorsa di un suo ricovero in terapia intensiva, smentite dal suo ufficio stampa, non sono mai state gravi.



“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò ❤️“, queste le parole di Gerry Scotti a corredo di una foto scattata davanti allo specchio, nella sua abitazione.



Così come era stato lui stesso ad annunciare sui social la sua positività al Covid, è Gerry Scotti a voler dare la notizia del suo ritorno a casa.