Coronavirus, Gerry Scotti sta bene ed è uscito dalla terapia intensiva: “sue condizioni mai gravi”, gli ultimi aggiornamenti

Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus ormai due settimane fa: è stato il conduttore stesso ad aver annunciato la sua positività con un post sui social, poi nessun altro aggiornamento. Secondo alcuni rumors il conduttore italiano aveva manifestato alcuni sintomi, ma la situazione non è mai stata grave.

Adesso, a far allarmare tutti i fan di Scotti ci pensa Tpi: secondo il giornale infatti Gerry Scotti è ricoverato in ospedale a Milano da una decina di giorni e ha trascorso anche qualche giorno in terapia intensiva a causa di alcune difficoltà respiratorie. La situazione, fortunatamente, è migliorata e il conduttore Mediaset è stato trasferito in un altro reparto.