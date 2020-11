Coronavirus, finisce l’incubo per Valentino Rossi: tampone negativo, vola in Spagna

Valentino Rossi può finalmente sperare di poter tornare a gareggiare. Il Dottore, risultato positivo al coronavirus lo scorso 15 ottobre, ha finalmente ricevuto una splendida notizia: il tampone eseguito oggi ha dato esito negaftivo e quindi, può porre fine al suo isolamento e già stasera prenderà un volo per la Spagna, dove è in programma, a Valencia, il Gp d’Europa. Non è ancora certo, però, che il nove volte campione del mondo potrà fareggiare: domani si sottoporrà ad un uovo test Pcr e se anche questo sarà negativo allora avrà il via libera, altrimenti la Yamaha sarà costretta a sostituirlo, come già dichiarato, con Garrett Gerloff.