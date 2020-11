Conad richiama uno dei propri prodotti: mix per pane contaminato da pericoloso ossido di etilene [MARCHIO E LOTTO]

La catena di supermercati CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il ritiro del seguente lotto di produzione: mix per pane 150g Verso Natura BIO, codice EAN: 8003170063815, lotto L351/19 – da consumarsi preferibilmente entro il 12/2020. Si tratta di un mix prodotto per Conad da Melandri Gaudenzio srl nel quale è stata riscontrata una non conformità, ovvero presenza di ossido di etilene, sostanza pericolosa per la salute.

Pertanto, si legge sul sito web della catena Conad, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con il prodotto di un altro lotto o al rimborso.