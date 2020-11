I concerti ai tempi del Covid: sul web l’esilarante imitazione [VIDEO]

L’emergenza coronavirus ha condizionato molti settori, tra cui in particolar modo quello della musica e dello spettacolo. Tutti i concerti e spettacoli dal vivo in programma per il 2020 sono stati rimandati, ma attori, musicisti e cantanti non restano con le mani in mano, lavorando sodo per il futuro.

Intanto sui social spuntano simpatici video che riguardanti proprio la musica ed i concerti: è diventato virale un simpatico video pubblicato su TikTok, nel quale un utente si improvvisa cantante e sulle note di Una Volta Ancora di Fred De Palma imita un concerto in una sala di un cinema completamente vuota, facendo anche finta di andare tra la gente, stringergli le mani e incitandoli a cantare con lui.