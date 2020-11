Dal Consiglio dei Ministri trapela la nuova bozza del dl Ristori: negozi di scarpe e accessori avranno aiuti per il 200%

E’ di soli 6 articoli la bozza del decreto Ristori ter presentato sul tavolo del Consiglio dei ministri stasera: vengono stanziati 1,45 miliardi per aumentare la dote dei contributi a fondo perduto per le attivita’ colpite dalle misure restrittive anti-Covid. Alla lista dei codici Ateco che ricevono aiuti perchè in zona rossa si aggiungono i negozi di scarpe e accessori.

Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, “è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge”. E’ quanto si legge in una bozza del dl ristori ter che l’Adnkronos ha potuto visionare. “Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza Covid-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta“, si legge ancora.

La bozza del dl ristori ter che sta per approdare in Consiglio dei ministri, inoltre, conferma gli ultimi numeri rimbalzati in tarda serata. Il decreto, infatti, ammonta a un valore di 2 miliardi: di questi 1,4 miliardi destinati agli aiuti, 400 milioni alla solidarietà alimentare, 200 milioni alla sanità, per un totale, appunto, di 2 miliardi.

Al fine di procedere all’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 il fondo “è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020″ da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario e da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, si legge ancora.

Nel dl arriva un rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il fondo, si legge nella bozza, “è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020“. In particolare, come già detto, viene aggiunto il codice Atec per il commercio al dettaglio di calzature e accessori per cui arriveranno ristori al 200%.