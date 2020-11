Contagi in aumento in Giappone: cancellato il tradizionale saluto di Capodanno dell’imperatore

Cancellato in Giappone il tradizionale saluto di Capodanno dell’imperatore dal Palazzo Imperiale di Tokyo, a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus nel Paese. La decisione è stata presa dall’Agenzia che si occupa della gestione delle questioni relative alla famiglia imperiale, per evitare la folla che di solito si riunisce e accalca in occasione dell’evento.

Il saluto avviene di norma il 2 gennaio e vi partecipano molti anziani: all’evento dello scorso gennaio avevano preso parte 68.710 persone. Sarà la prima cancellazione dal 1990, quando il Giappone piangeva la morte dell’imperatore Hirohito, nonno di Naruhito.