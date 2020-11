Coronavirus, Conte contagiato? Lilli Gruber sicura: “non diciamo scemenze”

Nelle ultime ore si parla tanto delle condizioni di Giuseppe Conte, apparso raffreddato ieri sera durante la diretta a “Otto e Mezzo”: il premier ha tossito diverse volte ed è anche apparso pallido in volto, e sui social in tanti si sono domandati se abbia potuto contrarre il coronavirus.

A tal proposito è intervenuta la conduttrice, Lilli Gruber: “Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, non è, come ho letto, che forse ha il Coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri. Il premier è una persona estremamente gentile, educata e affabile. A un certo punto ha confessato che, essendo oberato di impegni di lavoro, non riesce neanche a seguire la sua squadra del cuore, la Roma, di cui è grande tifoso. Diciamo che la conversazione sulla Roma l’ha portata avanti soprattutto il mio redattore capo, che è un grande tifoso, e il resto della redazione”, ha raccontato a Radio 1.