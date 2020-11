Coronavirus, Conte: la scuola “non è focolaio di diffusione del contagio”

“Dobbiamo essere franchi sulla scuola. Le nostre ricerche ci dicono che le scuole non sono focolai sulla diffusione del contagio. C’è poi anche il valore ideale della formazione in presenza“: lo ha precisato il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla tre giorni promossa dalla Cgil ‘Futura: lavoro, ambiente, innovazione’. “Cerchiamo di mantenere questo presidio. Quello prima e dopo le scuole, però, può costituire un focolaio. Per questo occorre mantenere il rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherine, ma posso dire che i ragazzi rispettano queste regole“.