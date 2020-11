Coronavirus, slitta al 28 novembre la riapertura delle scuole a Termoli

Slitta al 28 novembre prossimo la riapertura delle scuole a Termoli. All’indomani della chiusura degli istituti per tre giorni, dal 18 novembre scorso, con ordinanza del sindaco, Francesco Roberti, a seguito dei 40 casi di positivita’ al coronavirus accertati dall’Asrem e per effettuare la sanificazione degli edifici, il primo cittadino ha rinviato di una settimana la ripresa delle lezioni in presenza.

Restano, quindi, chiusi gli istituti primari e secondari di primo grado a Termoli con esclusione dei parificati e della sede del Cpia dove non emergono casi di contagio.