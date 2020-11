Coronavirus, a Napoli sembra estate: boom di persone sul lungomare e ristoranti pieni

La Campania è zona gialla nonostante la situazione critica, il boom di contagi e le difficoltà degli ospedali e oggi i napoletani hanno approfittato della splendida giornata di sole per una passeggiata ed un pranzo fuori casa. “Il governo ha deciso che siamo zona gialla, facciamo molti sacrifici per proteggerci dal covid ma abbiamo il permesso di goderci questo sabato di sole“, ha commentato una mamma napoletana a passeggio col marito e la figlia.

Migliaia di napoletani hanno popolato il lungomare in vista del coprifuoco e della chiusura dei locali alle 18.00. “Lavoriamo tutta la settimana e la sera non possiamo piu’ uscire a distrarci, se ci dicono che oggi possiamo stare in giro al sole perche’ dovremmo rinchiuderci?“, ha raccontato un giovane single, Michele.