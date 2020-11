Coronavirus, “Abruzzo zona rossa dal 18 novembre ma le scuole restano aperte”

Abruzzo in ‘zona rossa’ da mercoledi’ 18 novembre, ma le scuole restano aperte. Lo ha anticipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della visita all’ospedale ‘San Raffaele’ di Sulmona. Il tema delle scuole aveva generato aspre polemiche nelle ultime ore. “Abbiamo assunto la decisione di firmare un’ordinanza che applica alla Regione Abruzzo la disciplina contenuta nell’articolo 3 del Dpcm e cioe’ quella delle cosiddette zone rosse e non di piu'”, ha detto Marsilio.

“Sulla scuola c’e’ stata una discussione molto ampia, come e’ giusto che sia, ma abbiamo ritenuto, e siamo tutti d’accordo nella Giunta e nella maggioranza, di non poter accogliere, neanche volendo farlo, la richiesta da parte del Gruppo Tecnico Scientifico di chiudere le scuole di ogni ordine e grado – ha detto Marsilio – L’attuale disciplina di legge non consentirebbe alle famiglie di affrontare questo problema. Tenendo aperte le attivita’ economiche e non avendo congedi parentali o bonus baby sitter, il peso che graverebbe sulle famiglie sarebbe insostenibile. Per questo, riteniamo che sia stato sufficiente un atto di responsabilita’, applicando il principio di dichiarare, da mercoledi’, l’Abruzzo ‘Zona rossa'”.