Coronavirus, i dati Agenas: “Il 52% dei ricoveri è per Covid”

In Italia, il 52% dei ricoveri nei reparti di area medica degli ospedali riguarda pazienti Covid, quindi ben oltre la soglia definita ‘criticà del 40%. A superare questo valore sono 11 regioni. A rilevarlo sono i dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 10 novembre, da cui emerge anche che i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid toccano il 37% a livello nazionale, 7 punti oltre la soglia critica del 30%, superata, anche in questo caso, da 11 regioni.