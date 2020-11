Coronavirus, Alberto Cirio: “Dati non recenti, il Governo mette in crisi le Regioni che migliorano”

“Che fosse necessario irrobustire anche duramente le misure di contenimento al virus era evidente, tant’è che io nella mia Regione l’avevo già anticipato con ordinanze che avevano riguardato la scuola, la capienza del trasporto pubblico e i centri commerciali. Il fatto che il governo abbia scelto sulla base di dati vecchi di dieci giorni rischia però di non tenere in considerazione tutti questi elementi”. Così il governatore Alberto Cirio, secondo cui si rischia di porre “in una situazione più critica Regioni che sono in fase di miglioramento e non tenere invece conto del peggioramento di altre realtà del nostro Paese”.