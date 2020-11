Coronavirus, l’annuncio di Alessandro Cattelan: “sono positivo, sono a casa isolato”

Arriva dal mondo di X Factor un nuovo caso di positività al coronavirus. Alessandro Cattelan, presentatore del talent show, ha infatti annunciato sui suoi canali social di essere positivo al Covid-19.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!“, ha scritto Cattelan.