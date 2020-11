Coronavirus: ad Altamura scuole chiuse fino al 15 dicembre, stop alle attività commerciali dalle 19

La sindaca di Altamura (Bari), Rosa Melodia ha firmato una ordinanza che dispone da domani e fino al 15 dicembre la “sospensione delle attivita’ didattiche in presenza e dei servizi educativi per l’infanzia delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la chiusura di sezioni primavera, di nido comunali e privati, ludoteche, centri ludici, servizi educativi per il tempo libero, centri socio-educativi e centri polivalenti per disabili, centri socio-educativi e polivalenti per minori, centri sociali per anziani, istituti di formazione professionale ed ogni altra forma di aggregazione presenti sul territorio comunale“.

La decisione parte “dai dati diffusi dagli organi competenti” che “rilevano, a livello locale, un aumento esponenziale del numero dei contagi da Covid-19, confermato dai recenti bollettini epidemiologici della Prefettura di Bari e dall’andamento crescente della curva epidemiologica registrata nel Comune di Altamura“. Melodia ha anche previsto la chiusura delle attivita’ commerciali dalle 19 alle 5, lo stop dei mercati settimanale e al dettaglio su aree pubbliche, il divieto di stazionamento in strade e piazze dalle sette di sera e ha inibito l’accesso a giardini e villa comunali. “L’aggravamento del quadro complessivo epidemiologico” impone “l’adozione di adeguate misure in via cautelativa e precauzionale, che assecondano le stringenti e preminenti esigenze di tutela e salvaguardia della salute pubblica al fine di scongiurare l’ulteriore propagarsi dei contagi”, si legge nel provvedimento.