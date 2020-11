Coronavirus, l’Alto Adige revoca il lockdown totale: il 30 novembre riaprono negozi e parrucchieri, a dicembre tutte le scuole

Dopo lo screening di massa, l’Alto Adige revoca il lockdown totale, che andava oltre le misure previste per le zone rosse. “Lunedi’ 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media”, ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. Il 4 dicembre, ha aggiunto, apriranno tutte le scuole, come anche bar e ristoranti.

I dati epidemiologici sono in miglioramento e fara’ presa l’isolamento dei 3.400 asintomatici trovati con lo screening.