Coronavirus: annullata l’edizione 2021 del Festival del Giornalismo

Anche l’edizione 2021 del Festival Internazionale del Giornalismo è stata annullata a causa della pandemia: lo hanno annunciato gli organizzatori.

“Una decisione che fa male, ma è doverosa. Non possiamo fare diversamente,” ha spiegato Arianna Ciccone, fondatrice dell’International Journalism Festival. “Le condizioni dovute alla pandemia globale non lo permettono. Per serietà lo annunciamo oggi senza cercare o sperare soluzioni pasticciate e alla fine comunque irresponsabili“.