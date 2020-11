Coronavirus, Anthony Fauci: “Solo con la scienza si può vincere la pandemia”

Senza la scienza non si può sconfiggere la pandemia: solo strumenti come i vaccini possono porre fine all’emergenza Covid-19. Ne è convinto l’immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niah), che ne ha parlato a ‘I love scienza: una maratona della scienza’, evento in streaming promosso dalla Fondazione De Sanctis nella Giornata Mondiale della Scienza voluta dall’Unesco che si celebra oggi.

“Senza la scienza non si potrà fermare l’emergenza Covid-19. Le attuali misure di distanziamento possono aiutare a contenere i casi e le vittime del SarsCov2, ma solo strumenti come i vaccini, che dipendono meno dal comportamento collettivo per funzionare, potranno porre veramente fine alla pandemia”, ha detto Fauci.

“Stiamo attualmente combattendo con una pandemia storica, la più feroce mai vista in 102 anni dopo la Spagnola – ha continuato -. Senza la scienza non possiamo sconfiggerla. La scienza è importante in ogni aspetto della nostra vita, e diventa cruciale quando emergono nuove emergenze di salute pubblica, che richiedono scoperte e innovazione, come lo sviluppo di metodi diagnostici, terapie e vaccini”. La situazione attuale non è unica, altre malattie che sono state una piaga per il mondo per secoli, ha concluso Fauci, “sono state sconfitte dalla scienza grazie ai vaccini, come quelli contro la poliomielite e il vaiolo e poi anche tutti i vaccini pediatrici che ogni anno continuano a salvare milioni di vite”.