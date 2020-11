Coronavirus, l’immunologa Antonella Viola sul vaccino Pfizer: “L’efficacia del 90% è davvero impressionante”

L’efficacia del 90% per il vaccino anti-Covid annunciata da Pfizer “è davvero impressionante, considerando che la Food & Drug Administration americana si sarebbe accontentata di un misero 50% per approvarlo”. Lo afferma su Facebook l’immunologa Antonella Viola, ordinario di Patologia generale all’Università di Padova e direttrice scientifica all’Istituto pediatrico Città della Speranza.

“Ora però – prosegue Viola – bisogna terminare gli studi per essere certi della sua sicurezza e dell’efficacia complessiva, soprattutto nelle persone che sono a rischio di sviluppare sintomi gravi. Questo è infatti l’aspetto critico sul quale si misureranno i vari vaccini che arriveranno all’autorizzazione. Se però andrà tutto bene, le prime dosi dovrebbero essere disponibili presto anche se, come sempre detto, per avere una reale copertura nel nostro paese dovremo pensare a un periodo che va dalla primavera all’autunno del 2021. Speriamo quindi davvero – conclude – che questo annuncio sia seguito presto dai dati e dall’approvazione”.