Coronavirus, l’appello di Emiliano: “Evitate di mandare i bambini a scuola in presenza”

“Faccio mio l’appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica. Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa – sia pure con tutti i limiti – cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno“: è l’appello lanciato dal presidente della Regione Puglia alle famiglie in un’intervista al Tg Norba, nel giorno in cui gli istituti pugliesi – elementari e medie – devono riaprire per effetto della decisione del Tar della Puglia, che ha sospeso l’ordinanza della Regione che aveva disposto la DAD in tutte le scuole a partire dalle elementari.

Dopo la decisione del Tar, Emiliano ha emesso una nuova ordinanza che prevede la possibilità per le famiglie di scegliere se avvalersi della didattica in presenza o di quella digitale.