Coronavirus, in arrivo nel pomeriggio importanti novità. L’annuncio di Conte: “riunione per valutare gli scenari futuri”

Arriveranno nel pomeriggio importanti novità legate all’emergenza coronavirus in Italia: ulteriori strette e o allenamenti in vista del Natale? Ancora non è dato saperlo. Giuseppe Conte ha annunciato l’imminenza di novità: “Sono ore impegnative. Eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare l’evoluzione della curva e valutare insieme gli scenari futuri. Avremo nel pomeriggio delle novità e con gli altri ministri competenti, avevamo delle anticipazioni“, ha dichiarato il premier intervenendo all’evento M5S ‘Generazione energia’. “Sono riuniti con noi anche i tecnici, stiamo valutando la curva epidemiologica. Nell’incontro con i capi delegazione, tutt’ora in corso, sono presenti anche Silvio Brusaferro dell’Iss e Franco Locatelli del Css“, ha aggiunto.