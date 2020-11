Coronavirus, assembramenti nel cuore di Napoli nonostante la zona rossa: “Aree frequentate da immigrati, occorrono controlli”

“Le persone irresponsabili e scorrette vanno sanzionate. Il loro non rispettare le regole confligge con la nostra sicurezza dal punto di vista sanitario, vanifica i nostri sforzi contro la pandemia. Non e’ possibile assistere che nelle zone centrali della citta’ l’ordinanza che colloca la Campania in zona rossa con le dovute restrizioni sia completamente ignorata. Impunemente c’e’ gente assembrata in piazza Garibaldi e in piazza Nolana dove addirittura si svolge un mercatino abusivo, come mostrano i video che i residenti chi hanno inoltrato”. Lo denuncia in una nota, Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, in merito agli assembramenti nel centro di Napoli, con un video postato su Facebook.

“Occorrono controlli, sono aree frequentate per lo piu’ da cittadini immigrati che si fanno tranquillamente beffa dei nostri regolamenti. Cio’ non puo’ essere consentito, i cittadini corretti e ligi non possono essere insultati cosi’, inoltre ne va di mezzo l’incolumita’ di tutti – sottolinea – A che serve inasprire le misure, se un certo numero di individui sfugge al rispetto di esse? Questo accade in piazze centralissime e dunque non puo’ sfuggire e va impedito. Non si vanifichino i sacrifici dei cittadini perbene”.