Coronavirus, AstraZeneca annuncia i primi risultati: efficacia media del vaccino anti-Covid pari al 70%

I primi risultati dei test clinici avanzati per il vaccino anti Covid messo a punto da AstraZeneca-Università di Oxford è pari al 70%: lo ha reso noto il gruppo farmaceutico in un comunicato.

AstraZeneca ha spiegato che la sua efficacia è stata dimostrata in due segmenti di studio.

La BBC sostiene che si tratta allo stesso tempo di un successo e di una delusione dopo che i vaccini messi a punto da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione al 90%.

I test clinici sono stati condotti nel Regno Unito e in Brasile, e “non si sono segnalate ospedalizzazioni o casi gravi della malattia” tra i volontari che hanno ricevuto il vaccino, si legge nella nota di AstraZeneca. Il vaccino è risultato efficace al 90% quando è stato somministrato a partire da mezza dose, poi completata da una dose completa almeno un mese dopo; mentre un altro regime di dosaggio (2 dosi complete a distanza di un mese) ha avuto un’efficacia del 62%. L’analisi combinata dei due tipi di dosaggio porta a un’efficacia media del 70%, spiega ancora il gruppo farmaceutico. Ora le indagini proseguono per accumulare dati e stabilire la durata della protezione.

La protezione si verifica a partire da 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose e non si sono verificati gravi problemi: in entrambe le formulazioni, il vaccino è stato ben tollerato.

Secondo il responsabile dei test per l’Università di Oxford, professor Andrew Pollard, “questi risultati dimostrano che abbiamo un vaccino efficace che salverà molte vite“.

“Il vaccino può essere conservato, trasportato e manipolato in condizioni refrigerate normali (2-8 gradi Celsius/36-46 gradi Fahrenheit) per almeno sei mesi e somministrato all’interno di strutture sanitarie esistenti,” sottolinea AstraZeneca, aggiungendo che, in attesa del via libera delle autorità al suo vaccino contro il coronavirus, “sta compiendo rapidi progressi nella produzione con una capacità fino a 3 miliardi di dosi” nel 2021.

Il punto di forza del vaccino sviluppato nei laboratori di Oxford è che risulta decisamente più economico rispetto agli altri due, oltre che più facile da conservare e quindi può essere disponibile in ogni parte del mondo: per tale motivo, se venisse approvato, potrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la pandemia.

Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino messo a punto dall’Università di Oxford, abbastanza per immunizzare 50 milioni di persone.