Coronavirus, Ats Milano: “Le misure funzionano, verso indice Rt a 1”

“Noi osserviamo che le misure intraprese con l’ordinanza delle settimane scorse cominciano ad avere il loro effetto. L’indice RT è sempre superiore a uno, quindi i nuovi casi continuano ad aumentare ogni giorno, ma si sta avvicinando al valore 1, che significa il valore di picco, in cui sostanzialmente il numero di contagi rimane stabile“: lo ha spiegato il direttore generale dell’Ats città metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, intervenendo all’apertura dei drive through di via Novara.

Ieri l’indice a Rt era pari all’1,25.

“Per riuscire a ridurre il numero di nuovi casi ogni giorno, l’indice deve scendere sotto la soglia dell’1; pero’ siamo stati con un indice superiore a 2 per due settimane dopo l’avvio delle scuole, oggi siamo abbastanza vicini e ci stiamo riavvicinando al valore 1“, ha concluso il direttore.