Coronavirus: aumentano i casi a Hong Kong, chiuse le scuole

Hong Kong ha segnalato 115 nuove infezioni da coronavirus, toccando un numero a tre cifre per la prima volta dal 2 agosto. Il governo ha annunciato che le classi dell’asilo, delle scuole primarie e secondarie saranno chiuse per il resto dell’anno alla luce del peggioramento della situazione sanitaria in città. Delle 115 infezioni segnalate domenica, 24 non erano rintracciabili, mentre altre 62 sono state collegate a recenti epidemie nelle scuole di danza, portando il numero totale di infezioni in quel gruppo a 479, hanno detto i funzionari sanitari.

Anche i dipendenti e le persone che di recente sono state in tre ristoranti della città hanno ricevuto ordine di sottoporsi a test obbligatori, dopo che numerosi test risultati positivi sono stati collegati ai locali. Hong Kong ha segnalato 6.239 infezioni da coronavirus dall’inizio della pandemia, con 109 morti.