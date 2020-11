Coronavirus, aumento di casi a Toronto: la città tornerà in lockdown

La più grande città del Canada sta per tornare in lockdown. La provincia dell’Ontario ha annunciato che Toronto e la circostante regione di Peel saranno in lockdown da lunedì. La stretta è arrivata quando l’Ontario ha riportato venerdì 1.418 nuovi casi di Covid-19, di cui 393 a Toronto e 400 nella regione di Peel.

Il premier Doug Ford e le autorità sanitarie hanno affermato che non consentiranno eventi organizzati al chiuso o incontri sociali ad eccezione di quelli tra i membri della stessa famiglia. Ristoranti e bar potranno vendere solo cibo da asporto e consegnare i pasti a domicilio. La vendita al dettaglio sarà aperta solo per il ritiro o la consegna fuori dai negozi, ad eccezione dei grandi magazzini.

Il dottor David Williams, direttore sanitario dell’Ontario, è fiducioso che la regione possa appiattire la curva dei contagi come ha già fatto durante lo scorso picco della pandemia.