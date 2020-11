Coronavirus, Austria verso lockdown totale: domani l’annuncio di Kurz

L’Austria si avvia verso il lockdown totale per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto riportato dal quotidiano austriaco Kurier, domani pomeriggio il cancelliere Sebastian Kurz dovrebbe annunciare in conferenza stampa il blocco totale nell’intero Paese per tre settimane, a partire da martedì. Tra le misure, la chiusura di tutte i negozi che vendono beni non essenziali.

Alcuni media anticipano che il governo austriaco domani annuncera’ anche la chiusura di tutte le scuole, anche asili ed elementari. L’assistenza sara’ invece garantita per gli alunni di genitori che svolgono lavori essenziali, come era gia’ avvenuto durante la prima ondata Covid in primavera. Il lockdown totale, per il momento, sarebbe previsto fino all’8 dicembre.