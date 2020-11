Coronavirus: “Autorizzazione vaccino Biontech a dicembre, gran parte delle 200 milioni all’Europa entro la prima metà del 2021”

“Nello scenario migliore l’autorizzazione di emergenza della Fda (Food and Drug Administration americana) potrebbe arrivare anche a meta’ dicembre“, lo ha detto il fondatore e amministratore delegato turco-tedesco della societa’ Biontech di Magonza, Ugur Sahin, che ha scoperto un vaccino contro il coronavirus valido nel 90% dei casi, in un’intervista esclusiva a Faz. “Il processo di autorizzazione procede in parallelo in Usa e in Europa” dice Sahin.

“Abbiamo gia’ dato una grande quantita’ di documenti all’Ema (autorita’ europea sul farmaco) e i funzionari hanno gia’ fatto i loro commenti. Nelle prossime due-tre settimane pianifichiamo di rilasciare anche i dati sull’efficacia”. Alla domanda su chi verra’ rifornito per primo del vaccino, se l’Europa o gli Usa, il medico risponde che “contiamo nella prima meta’ del 2021 di distribuire gran parte delle 200 milioni di dosi per l’Europa e 100 milioni per gli Usa”. Il prezzo “per i paesi industrializzati sara’ quasi di 20 dollari a dose per circa 100 milioni di dosi“. Riguardo alla tenuta del vaccino, il ricercatore turco-tedesco dice “di non avere dati a riguardo” ma “al momento non abbiamo ragione di pensare che gli anticorpi debbano ridursi in modo sostanzioso entro un anno”.