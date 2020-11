Per rassicurare i più piccoli, il Ministro degli Esteri d’Irlanda ha dichiarato che i viaggi di Babbo Natale per la consegna dei regali sono da considerarsi “viaggi essenziali” e quindi sono consentiti nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, Simon Coveney ha scritto su Twitter che Babbo Natale è esentato dalle limitazioni “dei viaggi internazionali” ma ha chiesto ai bimbi “di rispettare il distanziamento sociale, non restate alzati fino a tardi e fare i bravi“.