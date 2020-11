Coronavirus, la Basilicata rischia la “zona rossa”? Chiesto screening di massa come in Alto Adige

La Regione Basilicata, che si trova in zona arancione dallo scorso 11 novembre, oggi ha registrato il record di positivi al coronavirus: 380 su 2.585 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dallo scorso 26 ottobre ad oggi, i decessi sono aumentati da 44 a 131, i positivi da 900 a 5.689, i ricoverati da 72 a 176, le terapie intensive da sette a 22. In controtendenza rispetto alle altre regioni, la Basilicata, dunque, potrebbe essere a rischio “zona rossa”, anche se sono tanti i parametri da tenere in considerazione per questo tipo di valutazione.

Un cambiamento significativo per la regione che nella prima ondata era stata una delle meno colpite dall’epidemia. Uno dei problemi principali sono i focolai scoperti nelle case di riposo e nelle Rsa. A fronte degli ultimi dati, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha chiesto al commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, di effettuare uno screening di massa, come fatto in Alto Adige nello scorso fine settimana. In Basilicata si potrebbe eseguire a Potenza e a Matera, i due capoluoghi di provincia.