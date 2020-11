Coronavirus, Biden: “No al lockdown nazionale ma ipotesi obbligo della mascherina, rientreremo in Oms e Accordi di Parigi dal primo giorno”

Nel piano contro il coronavirus del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non e’ prevista una chiusura nazionale di tutte le attivita’. “Non ho intenzione di buttar giù l’economia, ma il virus. Non penso ad uno shutdown nazionale, ma a situazioni calibrate in base alle minacce nei vari territori, dove le situazioni possono essere diverse”, ha detto Biden, incontrando la stampa dopo un confronto con i governatori.

“Abbiamo discusso della possibilità di stabilire un obbligo nazionale di indossare una mascherina. Dieci governatori, democratici e repubblicani, lo hanno fatto nei loro territori. Non si tratta di una scelta politica, ma di un dovere patriottico”, ha aggiunto. “Il Paese è ancora in crisi, ed abbiamo davanti a noi ancora un buio inverno. Ieri l’America ha raggiunto un’altra soglia tragica, 250mila morti, un quarto di milione di persone morte per il Covid“. Biden ha ribadito l’accusa ai ritardi dell’amministrazione Trump nell’avviare la transizione che rischia di “costare vite umane” perché impedisce di coordinare il passaggio di consegne alla sua squadra antiCovid, soprattutto per quanto riguarda i piani di distribuzione del vaccino.

“Dal primo giorno, noi rientreremo nell’Oms e negli Accordi per il Clima di Parigi“, ha concluso.