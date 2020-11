Coronavirus, Biden: “Vaccino? Ci vorrà tempo, la mascherina resta l’arma più potente”

Il presidente eletto Joe Biden si è congratulato con il gigante farmaceutico Pfizer e l’azienda biotech tedesca BionTech, che hanno annunciato un’efficacia al 90% del loro vaccino anti-Covid, ma ha spiegato che ci vorranno “molti altri mesi” prima che sia diffuso su tutto il territorio americano e ha invitato la popolazione, nel frattempo, ad indossare la mascherina che “per il prossimo futuro rimane un’arma più potente contro il virus rispetto al vaccino”.

“La scorsa notte, i miei consiglieri per la salute pubblica sono stati informati di questa eccellente notizia. Mi congratulo con le donne e gli uomini brillanti che hanno contribuito a produrre questa svolta che ci dà speranza“, ha dichiarato Biden in una nota. “La notizia di oggi non cambia questa realtà urgente – ha aggiunto – Gli americani dovranno fare affidamento su mascherine, distanziamento, tracciamento dei contatti, pulizia delle mani e altre misure per mantenersi al sicuro fino al prossimo anno”.