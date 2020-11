Coronavirus, Boccia annuncia: “Nuove misure tra sabato e domenica, non c’è un DPCM”

Il Ministro delle Regioni Francesco Boccia, ospite L’aria che tira, ha confermato che le nuove misure anti Covid arriveranno tra sabato e domenica “ma si daranno le 24 ore e ci sarà l’ordinanza del ministero della Salute con i presidenti delle Regioni. Non c’è un Dpcm“.

“Il nostro Natale sara’ diverso, bisogna dirlo con franchezza fin da ora. Avremo il nucleo famigliare piu’ stretto, lo dobbiamo alla memoria di chi non c’e’ piu’“.

“E’ evidente che la Campania sia sotto osservazione. Vediamo il monitoraggio di domani,” ha proseguito Boccia.

“E’ evidente che l’area metropolitana di Napoli ha bisogno di aiuto e noi ci siamo, ed è altrettanto evidente che se molti pazienti vanno spostati in altre province pure loro devono essere aiutate“.