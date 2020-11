Coronavirus, oggi in Italia 653 morti e 36.176 nuovi casi: superato anche il Brasile per decessi, ma crolla il numero dei ricoverati [DATI]

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 653 morti, 17.020 guariti e 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi. E’ risultato positivo il 14,45% dei test effettuati, in ulteriore lieve calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (7.453), Piemonte (5.349), Veneto (3.753), Campania (3.334), Lazio (2.697), Emilia Romagna (2.160), Toscana (1.972), Sicilia (1.871) e Puglia (1.263). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.308.528 casi totali



47.870 morti

498.987 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 761.671, così suddivisi:

33.504 (+106 ) ricoverati in ospedale ( 4,39% )

( ) 3.670 (+42) ricoverati in terapia intensiva ( 0,48% )

( ) 724.349 (+18.355) in isolamento domiciliare ( 95,09% )

Oggi il numero dei ricoveri è crollato rispetto ai giorni scorsi: la stragrande maggioranza dei positivi è asintomatica in isolamento domiciliare, e sempre meno persone arrivano negli ospedali. Intanto oggi l’Italia supera la mortalità persino del Brasile. Con i morti di oggi, infatti, nel nostro Paese siamo arrivati a 792 morti ogni milione di abitanti. Soltanto Belgio (1.294), Perù (1.068), Spagna (899) e Argentina (801) precedono l’Italia nella triste classifica del numero di morti più alto in rapporto alla popolazione, che ovviamente è molto più indicativo rispetto al numero di morti assoluto. E’ questo l’unico indicatore che evidenzia quali sono i Paesi più colpiti della pandemia, e l’Italia ha un numero di morti più alto non solo rispetto a Brasile e USA, ma anche rispetto a tutti gli altri principali Paesi europei come Regno Unito e Francia, per non parlare della Germania dove fino ad oggi sono morte “soltanto” 162 persone per ogni milione di abitanti.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

La tabella con il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 ogni 100.000 abitanti: nella Provincia di Bolzano il numero più alto, in Calabria il più basso: