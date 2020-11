I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 558 .636 , così suddivisi:

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 331 morti , 6.183 guariti e 32.616 nuovi casi su 191.144 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 17 ,06% dei tamponi effettuati, stazionario rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia ( 6.318 ), Campania ( 4 .601 ), Piemonte ( 3.884 ), Veneto ( 3.362 ), Lazio ( 2.489 ), Toscana ( 2.479 ), Emilia Romagna ( 2.360 ), Sicilia ( 1.083 ), Liguria ( 1.092 ) e Trentino Alto Adige ( 963 ). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

Coronavirus, oggi in Italia 331 morti e 32.616 nuovi casi: record di contagi in Campania. Tutti i DATI Regione per Regione

