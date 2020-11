Coronavirus, oggi 630 morti e record di 31.395 guariti. Crolla il numero dei casi ma solo perchè non si fanno più tamponi, tutti i DATI

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 630 morti, 31.395 guariti e 22.930 nuovi casi su appena 148.945 tamponi. E’ risultato positivo il 15,39% dei test effettuati, percentuale in lieve aumento rispetto alla giornata di ieri. Era dal 20 ottobre che non venivano fatti così pochi tamponi e quel giorno avevamo avuto 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi con un tasso di positività del 7,51%. In realtà, quindi, oggi il virus sta circolando molto di più rispetto a un mese fa, nonostante tutte le misure restrittive adottate nelle ultime settimane.

Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (5.289),Veneto (2.540), Emilia Romagna (2.347),Lazio (2.341), Campania (2.158), Piemonte (1.730), Toscana (1.323), Sicilia (1.249) e Puglia (980). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

1.431.795 casi totali



50.453 morti

584.493 guariti

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, il numero di guariti e morti è superiore a quello dei nuovi casi, così i pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono diminuiti rispetto a ieri di oltre 9 mila unità. Oggi, infatti, abbiamo 796.849 attualmente positivi, che sono così suddivisi:

34.697 (+418 ) ricoverati in ospedale ( 4,35% )

( ) 3.810 (+9) ricoverati in terapia intensiva ( 0,47% )

( ) 758.342 (-9.525) in isolamento domiciliare ( 95,16% )

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: