Coronavirus, il bollettino di oggi: 208 morti e 29.907 nuovi casi, si stabilizza il numero dei ricoveri giornalieri [DATI]

I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 208 morti, 2.954 guariti e 29.907 nuovi casi su 183.457 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 16,30% dei tamponi effettuati, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (8.607), Campania (3.860), Toscana (2.379), Lazio (2.351), Veneto (2.300), Piemonte (2.024), Emilia Romagna (1.758) e Sicilia (1.095). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

709.335 casi totali



38.826 morti

292.380 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 378.129, così suddivisi:

18.902 (+936 ) ricoverati in ospedale ( 4,99% )

( ) 1.939 (+96) ricoverati in terapia intensiva ( 0,51% )

( ) 357.288 (+25.711) in isolamento domiciliare ( 94,48% )

Aumenta ancora la percentuale degli asintomatici e viene confermato il trend del rallentamento del ritmo dell’aumento dei ricoveri in terapia intensiva: il dato di oggi è stazionario rispetto ai due giorni scorsi, in sensibile diminuzione rispetto ai tre giorni precedenti:

27 Ottobre +127

28 Ottobre +125

29 Ottobre +115

30 Ottobre +95

31 Ottobre +97

1 Novembre +96

Il numero giornaliero di ricoverati in terapia intensiva è quindi enormemente più basso rispetto a quanto cresceva ogni giorno nello scorso mese di marzo, durante la prima ondata della pandemia. Anche il numero dei ricoverati in reparto negli ultimi giorni è sceso leggermente rispetto ai giorni precedenti, seguendo il trend delle terapie intensive.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: