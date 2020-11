I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 353 morti, 6.258 guariti e 28.244 nuovi casi su 182.287 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 15,49% dei tamponi effettuati, esattamente la stessa percentuale di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (6.804), Piemonte (3.169), Campania (2.971), Toscana (2.336), Veneto (2.298), Lazio (2.209), Emilia Romagna (1.912), Puglia (1.163), Liguria (1.052) e Sicilia (1.048). La Calabria resta al contrario la Regione meno colpita dalla pandemia, con il numero più basso di nuovi casi (oggi 266) in rapporto alla popolazione residente e con il numero più basso di ricoveri (184 in reparto, 26 in terapia intensiva) in rapporto ai posti letto disponibili, per una percentuale di capienza ospedaliera complessiva inferiore al 20%.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

759.829 casi totali



39.412 morti

302.275 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 418.142, così suddivisi:

21.114 (+1.274 ) ricoverati in ospedale ( 5,04% )

( ) 2.225 (+203) ricoverati in terapia intensiva ( 0,53% )

( ) 394.803 (+20.153) in isolamento domiciliare ( 94,41% )

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, oggi si registra un forte aumento giornaliero dei ricoveri: quasi 1.500 nuovi ricoveri in un solo giorno, di cui oltre 200 nei reparti di terapia intensiva. Tuttavia i posti letto disponibili in terapia intensiva oggi in Italia sono 7.526 quindi l’attuale tasso di occupazione è del 29,56%.

Di seguito il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri nel nostro Paese dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: