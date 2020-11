Coronavirus, Bolsonaro conferma il suo scetticismo: “Non prenderò il vaccino, è mio diritto. Neppure i brasiliani saranno obbligati”

Jair Bolsonaro ha confermato il suo scetticismo in riferimento al vaccino contro il Coronavirus: il presidente brasiliano ha affermato che non si sottoporrà alla vaccinazione. “Non lo accetterò. È un mio diritto“, ha detto il leader nell’ultima di una serie di dichiarazioni sulla stessa linea. In un intervento trasmesso in diretta sui social e ripreso dal Guardian, il leader di destra ha aggiunto che è improbabile che il Congresso richieda ai brasiliani di assumere un vaccino: Bolsonaro ha ripetutamente affermato che i brasiliani non dovranno essere vaccinati quando le dosi saranno disponibili.

Il Brasile è 2° Paese per morti e il 3° per contagi al mondo, e il presidente ha minimizzato per mesi la gravità della pandemia nonostante sia stato infettato dal virus a luglio. Bolsonaro ha espresso scetticismo – più volte – anche sull’efficacia della mascherina.