Coronavirus, Bonaccini: “Ipotesi trasferimento tra Regioni solo per lavoro o salute e stop alla circolazione dopo le 18”

Consentire gli spostamenti tra regioni solo per motivi di lavoro o salute. Stando a quanto si apprende, sarebbe una delle proposte che sarebbero arrivate dalle regioni nel corso della riunione con il governo di questa mattina. Altra ipotesi e’ quella di “bloccare la circolazione dopo le ore 18“. “Centri commerciali chiusi nel weekend lo avevamo gia’ proposto per l’ultimo dpcm, sul trasferimento tra Regioni potremmo contenere la trasmigrazione se non per lavoro o salute. Dopo un certo orario farei proprio bloccare la possibilita’ di circolazione dopo le 18“. Lo ha detto, stando a quanto si apprende, il presidente della Conferenza Stato-Regioni e della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nel corso della riunione di questa mattina.

“Piu’ ci sono misure nazionali piu’ diamo un senso di uniformita’ perche’ sarebbero piu’ facili da spiegare al Paese, anche perche’ la situazione e’ diffusa in tutto il Paese. Meglio qualche misura piu’ restrittiva oggi per evitare di intervenire ogni settimana”, ha aggiunto.

“Più cresce la mobilità delle persone più crescono le probabilità di contagio. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità, assieme alle altre Regioni ed al governo centrale, di ridurre ogni occasione di movimento non proprio necessario”, ha detto all’Adnkronos il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Altra priorità resta la riduzione della pressione sui Pronto Soccorso ospedalieri dei positivi o di quelli che temono di esserlo- dice -Serve quindi più collaborazione da parte della medicina di base affinché si intervenga nel domicilio di chi ne ha necessità“.