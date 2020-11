Coronavirus, Bonaccini: “Mi sento meglio ma devo rispettare il riposo, continuo la terapia a casa”

I “parametri medici sono nella norma”, come emerge dopo le visite in ospedale nella notte tra venerdì e sabato. Ora proseguono a casa le “terapie per curare la polmonite bilaterale che mi ha colpito”. Ma “mi sento meglio“. Lo ha scritto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sulla sua pagina Facebook pubblicando un selfie. “Voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi che continuano ad arrivarmi in queste ore – ha scritto Bonaccini -. Anche da persone a me sconosciute. Per un saluto, un incoraggiamento. Per chiedermi come sto. La cosa mi commuove e mi fa sentire forti affetto e vicinanza”.

“Come saprete – ha proseguito il presidente – nei giorni scorsi ho passato una notte in ospedale per una serie di accertamenti. I risultati, per fortuna, sono stati buoni, con parametri medici nella norma, e già nel pomeriggio ero di nuovo a casa, dove sto proseguendo il periodo di isolamento e le terapie per curare la polmonite bilaterale che mi ha colpito”. In ogni caso “mi sento comunque meglio. Per chi conosce il mio carattere e come son fatto, sa che per me fermarmi non è facile, tuttavia devo rispettare il riposo che i sanitari mi hanno consigliato, per uscirne il prima possibile”.