“Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo. Ancora per qualche tempo dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino“: lo ha scritto su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna e delle Regioni Stefano Bonaccini.