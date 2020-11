Nelle linee guida che saranno pubblicate mercoledi’ sulle misure anti-Covid, per il Natale, la Commissione europea raccomanda di valutare di “non permettere assembramenti”. In particolare si chiede di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o alla radio”, secondo quanto si apprende a Bruxelles.