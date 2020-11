Coronavirus, Brusaferro: “Grazie alla ricerca possiamo guardare con ottimismo ai prossimi mesi”

“Certamente è grazie alla ricerca che oggi possiamo guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Cominciamo a vedere frutti come la disponibilità futura di vaccini e di anticorpi monoclonali, la valutazione sull’efficacia di alcune protocolli di trattamento farmacologico“: lo ha affermato oggi Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenendo in video conferenza all’inaugurazione del 43° anno accademico dell’Università di Udine. “Questa epidemia sta sottoponendo tutti noi a uno stress test che tocca tutte le dimensioni della nostra vita individuale e associata in forma prolungata nel tempo. Non è sufficiente aver controllato grazie a un grande sforzo nazionale la prima fase epidemica, perché oggi siamo chiamati a controllare e cercare di ridurre rapidamente la circolazione molto significativa e diffusa in tutto il Paese e in tutta Europa“.