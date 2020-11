Coronavirus: buone notizie dal Veneto, nuovi contagi in calo

Il Veneto ha registrato 1.544 nuovi contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di 60.797 positivi dall’inizio dell’epidemia: il dato sembra confermare una discesa della curva.

Sono state riportate anche 9 vittime, che portano il conteggio a 2.227 morti in regione dell’inizio dell’epidemia.

I soggetti in isolamento domiciliare scendono a 15.743 (-1.525), dei quali 7.807 positivi.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 981 i pazienti in area non critica (+108), e 141 quelli nelle terapie intensive (+9).