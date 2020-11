Coronavirus, buone notizie dal Veneto: l’Rt è “sensibilmente calato”

Sono 3.468 le persone risultate positive al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, 116.156 in totale dello scorso 21 febbraio ad oggi. Salgono a 2.294 i ricoverati totali, +52 rispetto a ieri, ma calano a 286 i posti letto occupati nelle terapie intensive (meno 10 rispetto a ieri). Sessantasei i morti nelle ultime 24 ore, 3.123 in totale dall’inizio dell’emergenza.

“Per i numeri, per la sensazione e il clima di gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all’altro venerdì. Dai calcoli nostri, il nostro Rt è sensibilmente calato“: lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. “C’è una sostanziale tenuta sulle terapie intensive, se non qualche criticità nel Veronese. Il trend non è di forte crescita, ma di crescita leggera, con giorni come oggi negativi. Le criticità toccano soprattutto i ricoveri ordinari, non più le terapie intensive. Questo vale anche e soprattutto per la gestione degli 8.000 pazienti non Covid. Nelle intensive c’è un innalzamento dell’età media, e ci fa pensare che la durata sarà più importante, questo dato non permette turnover più rapidi“.